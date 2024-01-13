«Не лучше пьяниц»: в США раскрыли отношение командиров ВСУ к новобранцам NYT: командование ВСУ воспринимает новобранцев как алкоголиков

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Командование Вооруженных сил Украины очень плохо относится к новобранцам, сообщило издание The New York Times со ссылкой на одного из бойцов. Он предоставил журналу видео с тренировок, где инструкторы смеются над солдатами. На кадрах они также пытаются удержать мужчину, чтобы он смог выстрелить из автомата. Источник издания уточнил, что боец страдает от алкоголизма.

Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме, — рассказал боец.

По мнению издания, такое происходит, потому что украинские военнослужащие измотаны долгим пребыванием на передовой. Им предоставляют крайне короткий отдых, а потери компенсируют лишь частично, говорится в публикации.

Ранее лидер правящей на Украине партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что многие новобранцы ВСУ попадают на фронт, не имея достаточной подготовки. В связи с этим, как подчеркнул депутат, в стране был подготовлен законопроект о мобилизации. По словам политика, в него будут включены положения о критериях по повышению уровня подготовки военнослужащих.