Не из чего делать оружие: американский ВПК доедает последние запасы США оказались в невозможной ситуации, когда их обороноспособность зависит от доброй воли главных геополитических противников, Китая и России

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Возможности американского военно-промышленного комплекса снабжать Пентагон вооружениями и вести новые разработки критически зависят от поставок материалов, которыми США снабжает их главный оппонент на мировой арене, Китай. Подобная шизофреническая взаимозависимость двух критически настроенных друг к другу сверхдержав давно стала хрестоматийным примером того, как экономические реалии служат более надежными гарантами мира, чем любые договоры о ненападении. Однако, как выяснил NEWS.ru, власти Соединенных Штатов пребывают в лёгком шоке от того, что их возможность вести боевые действия против Китая (да и где угодно в мире) определяется не в Вашингтоне, а в Пекине и, до определенной степени, в Москве.

Для производства как высокотехнологичных, так и традиционных видов вооружений и всевозможной вспомогательной военной техники, от танковой брони до приборов ночного видения, военно-промышленному комплексу требуется непрерывное снабжение сырьевыми ресурсами, такими как цветные и редкоземельные металлы, необогащенный уран, и прочие элементы таблицы Менделеева.

Это кажется противоречащим всякой логике, но самая мощная в военном и экономическом отношении страна мира, Соединенные Штаты, сумели обеспечить своё глобальное доминирование при отсутствии либо острой нехватке таких минеральных ресурсов на собственной территории. Американский ВПК (как, впрочем, и все прочие отрасли промышленности) почти всецело полагается и всегда полагался на снабжение из-за моря.

Именно такая модель ресурсовозмещения и сформировала геополитическую стратегию США, начиная с импорта рабской рабочей силы. И именно поэтому в Вашингтоне круглосуточно следят за обстановкой во всех углах планеты, чтобы в случае угрозы непрерывности поставок сырья обезопасить их, если надо, военной силой.

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Обещанного на три года хватит

На этой неделе эксперты Конгресса США предоставили законодателям результаты исследования, из которых видно, что американская военная промышленность располагает запасами материалов, которых хватит максимум на три года, если предположить, что основные их поставщики, Китай и Россия, вдруг сочтут, что им более нет резона снабжать потенциального противника ресурсами, которые используются для приготовления к войне с ними же.

Заняться такими расчетами американских аналитиков вынудило решение самого же Вашингтона прекратить импорт сырьевых товаров из России в рамках санкций, наложенных на неё после начала военной операции против Украины. Оказалось (впрочем, для большинства экспертов это не выглядит как гром среди ясного неба), что американский ВПК понятия не имеет о такой вещи, как импортозамещение.

Такого слова вообще нет в американском политико-экономическом лексиконе, сказала NEWS.ru экономист Наталья Волгина.

Можно, конечно, придумать какой-то термин вроде import substitution, однако в англоязычной экономической литературе вы его вряд ли найдете, по крайней мере за последние 30–40 лет. Отсутствие термина показывает отсутствие такого явления в американской экономике, потому что поставки большинства товаров из-за рубежа в США диверсифицированы, это неизбежно в либеральной экономике. Потому что если по каким-то причинам пропадает один источник, его моментально восполняют конкуренты на стороне поставщика, и ничего замещать собственными силами не требуется. Наталья Волгина профессор кафедры международных экономических отношений РУДН

Парадоксальным, но вполне ожидаемым результатом санкций, которые администрация Джо Байдена наложила на РФ, стала необходимость для подрядчиков Пентагона искать способы обхода этих самых санкций, чтобы сохранить возможность продолжать свои контракты исполнять и при этом самим не подпасть под вторичные санкции за сотрудничество с государством-агрессором.

Фото: Angelo Mejia/U.S. Army

В этой диковатой (но такова «новая реальность») конфигурации Конгресс США сейчас вынужден придумывать механизмы и схемы, которые позволят национальному ВПК продолжать функционировать бесперебойно и при этом не подвергать подрядчиков по всей производственной цепочки риску, что им «прилетит» от родных Минфина или Госдепа. Эту работу законодатели намерены завершить к концу июня нынешнего года.

Контрольная по русскому

Законодатели используют российский «кейс» как своеобразный черновик на случай, если аналогичные санкции Вашингтон решит ввести против КНР (например, если в Пекине решат повторить опыт России на Украине применительно к Тайваню).

Комитет обеспокоен текущей геополитической динамикой в отношениях с Россией и Китаем и ищет способы обеспечения функционирования цепочек поставок незаменимых материалов, в частности, сурьмы, — говорится в пояснительной записке.

Согласно представленным комитету по вооруженным силам конгресса данным, собственные запасы США по таким материалам, как сурьма, титан, литий, кобальт, вольфрам без пополнения извне истощатся к началу 2025 года. Стратегической задачей, которую законодатели себе определили, является выстроить производственные и логистические цепочки по этим ресурсам таким образом, чтобы в любой данный момент времени запасов стратегического сырья у США хватало на пять лет вперед, даже в случае исчезновения нынешних поставщиков — РФ и КНР.

Фото: Rosatom/Global Look Press

Для этого эксперты предлагают, среди прочего, обязать Пентагон отправлять на переработку использованные батарейки, чтобы извлекать из них полудрагоценные и редкоземельные элементы и «материалы стратегической важности» (таковыми в оборонной промышленности считаются кобальт и литий).

Имеющиеся сегодня запасы [стратегически важных материалов] неадекватны требованиям, которые возникают в условиях жесткой конкуренции между великими державами. Национальные запасы более не обеспечивают потребностей Министерства обороны по большинству материалов на случай прерывания цепочки снабжения, — описал отчаянную ситуацию конгрессмен-демократ Сет Мултон.

Прецедент, когда США остались без источников стратегически важных материалов для своей военной промышленности, существует. До начала Второй мировой войны единственным поставщиком той же сурьмы в США служила Япония (причем экспортировала она не собственные ресурсы, а добытые в оккупированном Китае, на что в Америке до Пёрл-Харбора смотрели сквозь пальцы). После того как США и Япония оказались в состоянии войны, американцам пришлось искать требуемый минерал на своей территории (его нашли в штате Айдахо, но к 1997 году залежи сурьмы там были полностью исчерпаны).

На сегодня, по данным Геологического обзора США, во всех Штатах нет ни одного (!) разведанного месторождения содержащего сурьму минерала антимонита, который используется для производства брони, трассирующих пуль, износостойких стальных деталей, электрических аккумуляторов и батарей и даже для окраски днищ кораблей.

На подкожном антимоните

Нехватка сырья вынуждает администрацию США ежегодно пускать на текущие нужды часть стратегических запасов, в результате чего они непрерывно истощаются. К примеру, в начале холодной войны (1952 год) резервы материалов стратегической важности оценивались в $42 млрд. На начало текущего года они сократились до $888 млн.

В минувшем мае Пентагон вновь запросил у конгресса выделить часть стратегического запаса на сумму $253,5 млн для обеспечения текущих контрактов. Речь шла о строительстве истребителя-невидимки Northrop FY-23. На эти деньги авиастроители намерены закупить 3000 тонн титана, 34,2 млн тонн вольфрамовой руды, 11,7 млн тонн кобальта и другое минеральное сырьё.

Фото: flickr Northrop FY-23

Как указывают в Пентагоне, к моменту, когда надо будет строить следующую версию истребителя FY-25, строить его будет не из чего.

США действительно находятся в безвыходной ситуации и им остается надеяться только на то, что в Пекине (и в меньшей мере в Москве) политические эмоции не возобладают над рациональным расчетом, сказала NEWS.ru эксперт по политэкономии Светлана Растворцева.

Импортозамещение возможно по группам товаров, которые в принципе возможно произвести силами национальной промышленности. Но как произвести то, чего нет в природе? Соединенные Штаты при всей огромности их территории небогаты на сырьевые ресурсы, в том числе редкоземельные минералы и цветные металлы. Поэтому импортозаместить их невозможно, и американской промышленности остается рассчитывать только на здравый смысл своих политиков, что они не допустят в отношениях с Китаем ту же роковую ошибку, которую они допустили в отношениях с Россией. Светлана Растворцева профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

С конца 1990-х годов США закупают антимонит в основном в Китае (в том числе с тех самых месторождений, откуда его до 1941 года поставляла Япония, так что данная логистическая цепочка существует уже без малого столетие). Объемы поставок того же антимонита из Китая в США в прошлом году составили 145 тысяч тонн.

США могут всегда рассчитывать на бесперебойные поставки необходимых материалов из соседней Канады, однако их запасы у северного соседа не идут ни в какое сравнение с теми, какими обладает Китай: всего около 7 тысяч тонн.

Вторым по объему импортером редкоземельных минералов в США до марта 2022 года была Россия (конкретно — корпорация «Норникель», которая подпала под американские санкции и прекратила поставки. На долю норильского ГМК приходится 40% производства мирового палладия и около 14% производства никеля). Третье место среди поставщика таких минералов в США с большим отрывом занимает Таджикистан.