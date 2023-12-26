«Не будет выбора»: в США заявили о безвыходном положении Украины CNBC: Украина будет вынуждена пойти на переговоры с РФ из-за отсутствия выбора

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Интерес Запада к Украине заметно ослаб, а запасы западного вооружения истощились, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на экспертов. В сложившихся условиях у Киева не будет иного выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией. По мнению экспертов, Украина не сможет продолжать противостояние с РФ без значительных поставок оружия со стороны Запада.

Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры <…> но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора, — заявил аналитик по России и Европе Марио Бикарски.

Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Твитти добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта развития конфликта. По его словам, либо он останется замороженным, либо Россия закрепит успехи и добьется победы.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть свое решение об отказе от переговоров. По его словам, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.