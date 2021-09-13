«Не будет выбора»: Трамп намекнул на участие в президентской гонке
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:16, 13 сентября 2021
Дональд ТрампФото: facebook.com/DonaldTrump
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об это он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Всё движется к тому, что у нас просто не будет выбора, — ответил Трамп на вопрос об участии в выборах главы государства в 2024 году.
Он также назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим позором в истории страны». Кроме того, Трамп не считает нынешнего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для этой должности. По его мнению, нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе.
75-летний Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год, после чего его сменил 78-летний Байден.
8 сентября были названы шансы Трампа стать президентом США в 2024 году. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что у Трампа хорошие шансы и его нельзя сбрасывать со счетов.
Ранее Трамп заявил, что провёл бы бой по правилам бокса против Байдена. Он сказал, что нокаутировал бы своего политического оппонента за несколько секунд.