«Не будет выбора»: Трамп намекнул на участие в президентской гонке

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об это он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Всё движется к тому, что у нас просто не будет выбора, — ответил Трамп на вопрос об участии в выборах главы государства в 2024 году.

Он также назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим позором в истории страны». Кроме того, Трамп не считает нынешнего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для этой должности. По его мнению, нынешняя администрация усиливает раскол в американском обществе.

75-летний Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год, после чего его сменил 78-летний Байден.

8 сентября были названы шансы Трампа стать президентом США в 2024 году. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что у Трампа хорошие шансы и его нельзя сбрасывать со счетов.

Ранее Трамп заявил, что провёл бы бой по правилам бокса против Байдена. Он сказал, что нокаутировал бы своего политического оппонента за несколько секунд.