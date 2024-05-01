«Не будет другого выбора»: в США о рисках окружения украинских войск в ДНР Риттер: ВСУ могут оказаться в окружении в ДНР из-за маневра российской армии

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины рискуют оказаться окруженными в нескольких укрепленных городах Донецкой Народной Республики, предположил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, это может последовать за маневром российских войск. Такой сценарий не оставит подразделениям ВСУ другого выхода, кроме как отступать, уверен Риттер.

Украинцам не хочется сдавать эти укрепленные позиции, но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать, — спрогнозировал экс-разведчик.

Риттер добавил, что российские военные наступают украинцам на пятки. На сегодняшний день прорваны вторая и третья линии обороны ВСУ. При этом, по всей видимости, они не могут залатать эти дыры, обратил внимание Риттер.

В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта, — заключил он.

Ранее Риттер высказался о тактическом отступлении украинских войск под Авдеевкой, о котором говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По мнению экс-разведчика, в скором времени оно может стать стратегическим. Он отметил, что сам факт обсуждения тактических отходов на Украине свидетельствует об ужасном положении ее армии.