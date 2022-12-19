Не брат ты мне: в США установлен рекорд по ксенофобии Количество нападений на евреев, черных, азиатов, геев и даже на белых в 2022 году стало самым высоким в Америке за последние десятилетия

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Этот год стал в США рекордным по количеству антисемитских инцидентов и других преступлений, спровоцированных расовой, религиозной или этнической неприязнью. Вообще же количество преступлений на расовой почве в Америке увеличивается четвертый год подряд, несмотря на усилия властей наладить мирное сосуществование американцев разных конфессий и рас. Все крупные города страны в 2022 году зафиксировали эпидемический рост агрессивности в отношении тех или иных этнорасовых или религиозных сообществ, говорится в новом докладе калифорнийского Центра изучения ненависти и экстремизма (CSHE). Первое место с большим отрывом заняли нападения на евреев, как физические, так и вербальные.

Многие молчат о случившемся

Количество только зарегистрированных антисемитских инцидентов в 2002 году уже превысило их число в прошлом году. При этом 2021 год тоже стал более «урожайным» на такие происшествия, чем 2020-й, а тот, в свою очередь, чем 2019-й.

По данным CSHE, за 11 месяцев 2022 года число антисемитских инцидентов разного рода в США выглядело так:

в Нью-Йорке — 260 (год назад их было 170);

в Лос-Анджелесе — 80 (год назад — 71);

в Лас-Вегасе — 70 (51);

в Чикаго — 30 (8);

в Сан-Антонио — 30 (28);

в Остине — 15 (8).

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press В этом году американские евреи празнуют Хануку в очень неспокойной для себя атмосфере. Многие даже боятся выставлять на подоконники своих домов менору

Калифорния продемонстрировала также самый высокий уровень прироста в целом ксенофобских (не только антиеврейских) инцидентов с начала XXI века. Штат Техас оказался по этому показателю на втором месте. На третьем месте штат Нью-Йорк.

Всего антисемитские инциденты в текущем году были отмечены в 94 американских городах в 18 штатах и округе Колумбия — то есть везде, где CSHE проводил исследования. При этом в некоторых из них, вроде Милуоки, штат Висконсин, прирост составил аж 500 процентов — правда, такой рост оказался возможен потому, что ранее подобных случаев там вообще практически не было.

Как указано в 24-м по счету ежегодном докладе CSHE, приведенные в нем цифры представляют собой только верхушку айсберга, потому что далеко не все инциденты такого рода попадают в отчеты. А официальная статистика ФБР свидетельствует, что в общенациональных масштабах количество зарегистрированных антисемитских преступлений даже значительно сократилось: с 959 в 2020 году до 396 в 2021-м. Но к этим цифрам надо относиться осторожно. Дело в том, что когда случаи антисемитизма носили единичный характер, жертвы обращались в правоохранительные органы. Но поскольку ксенофобия приобрела характер эпидемии, люди просто махнули рукой, понимая, что плетью обуха не перешибешь и самым надежным защитником их безопасности будет личное оружие.

Антисемиты федерального уровня

Продолжающаяся четвертый год «эпидемия антисемитизма» в США отсчитывается с нападения 27 октября 2018 года на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Тот расстрел стал самым кровавым за всю историю еврейской общины в США: на месте было убито 11 человек, еще шестеро получили огнестрельные ранения. Преступление совершил 46-летний Роберт Боуэрс, антисемит, сторонник теории заговора и противник президента Трампа. Перед тем как начать стрельбу, Боуэрс крикнул: «Все евреи должны умереть!»

Фото: Aaron Jackendoff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Эпидемия антисемитизма» в США отсчитывается с нападения 27 октября 2018 года на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге, штат Пенсильвания, где было убито 11 человек, еще шестеро получили огнестрельные ранения

Именно трагический инцидент в Питтсбурге впервые привлек внимание американской общественности как ранее малоизвестный в Америке феномен активного политизированного антисемитизма (в отличие от «привычного» бытового). От внимания комментаторов тогда не ускользнула безэмоциональная реакция на происшествие в «Древе жизни» президента Дональда Трампа. Ему не пришло в голову хотя бы выразить сочувствие жертвам расстрела. Всё, что он сделал — написал в Twitter, что «масштабы происшествия оказались намного больше, чем сообщалось первоначально», и призвал законодателей расширить применение смертной казни.

Четыре года спустя начинает казаться, что подобная холодная реакция Трампа на убийство евреев не была случайностью. На такие мысли наводят попытки бывшего президента привлечь к своей новой предвыборной кампании рэпера Канье Уэста, создавшего свою поп-философию с элементами расизма, христианства, фашизма и антисемитизма.

Уходящий год заметен тем, что антисемитизм в США перестал считаться чем-то неприемлемым даже среди достаточно высокопоставленных персон. Президенту США Джо Байдену пришлось признать, что вирус антисемитизма в Америке, куда миллионы евреев приезжали в поисках убежища от погромов в своих странах, эволюционирует в опасном для всей политической системы США направлении. Из строчек полицейских сводок антисемитские инциденты в 2022 году превратились в темы для дискуссий на высшем уровне, вплоть до круглого стола в Белом доме (такое совещание там было проведено в начале декабря).

Фото: IMAGO/Saquan Stimpson/CNP/Media/Global Look Press Президенту США Джо Байдену пришлось признать, что вирус антисемитизма в Америке, куда миллионы евреев приезжали в поисках убежища от погромов в своих странах, эволюционирует в опасном для всей политической системы США направлении

В отчете CSHE отмечено, что когда антисемитские заявления делают известные люди, это само по себе служит толчком к росту ксенофобских настроений, поскольку звезды служат ролевыми моделями для миллионов своих фанатов. По данным создателей отчета, резкий всплеск антисемитских высказываний в соцсетях в декабре последовал немедленно за скандальным «каминг-аутом» Канье Уэста в радиопередаче InfoWars, в которой он заявил, что «Сатана проникает внутрь сионистов и заставляет их творить зло». Другие всплески активности юдофобов отмечаются вокруг дней традиционных еврейских праздников (например, отмечающейся на этой и следующей неделе Хануки).

В этом году американские евреи празднуют Хануку в очень неспокойной для себя атмосфере. Многие даже боятся выставлять на подоконники своих домов менору (семисвечный светильник, изображенный на гербе Израиля. — NEWS.ru), как того требует еврейская традиция, — опасается вице-президент Союза реформаторского иудаизма Эми Эйсин.

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Рэпер Канье Уэст заявил, что «Сатана проникает внутрь сионистов и заставляет их творить зло»

Нагнетание антисемитской и вообще ксенофобской атмосферы в Америке в нынешнем году «чувствуется в воздухе» — достаточно взять статистику подобных постов в соцсетях, которая в уходящем году показала взрывообразный рост. Надо также понимать, что ксенофобские настроения измеряются не только их количеством, но и «качеством». Одно дело — бытовая ссора между соседом-протестантом и соседом-иудеем. И совсем другое — когда о своей ненависти к евреям публично заявляет всемирно раскрученный и обласканный 45-м президентом США музыкант и поэт.

Никто не остался в стороне

Евреи являются не единственной религиозной или этнической группой, которая в нынешнем году ощутила на себе рост ксенофобии. По данным CSHE, в одной лодке с ними оказались латиноамериканцы, представители нетрадиционных сексуальных ориентаций, выходцы из Азии и афроамериканцы (последнее, впрочем, не помешало чернокожему Йе оказаться среди «кочегаров» ксенофобских настроений). Центр подсчитал, что общее число инцидентов на почве ксенофобии с января по декабрь 2022 года составило (только по вошедшим в обзор штатам) 8896 — это больше, чем было в 2020 году по всей стране. На уровне штатов исторические «рекорды ненависти» были в текущем году побиты в девяти из них (только в пяти юрисдикциях из 19 число ксенофобских инцидентов сократилось).

Выходцы из азиатских стран по сравнению даже с евреями ощутили на себе гораздо более резкий подскок ксенофобских настроений. Число таких инцидентов выросло:

в отношении азиатов — на 224%;

в отношении евреев — на 59%;

в отношении латиноамериканцев — на 41%;

в отношении белых — на 30%;

в отношении чернокожих — на 16%;

в отношении трансгендеров — на 6%.

Фото: Zhao Gang/XinHua/Global Look Press Сотни людей собрались на площади Аотеа в центре новозеландского Окленда, чтобы выразить свой гнев против расизма по отношению к азиатам в США и Новой Зеландии

Выделенная строка показывает, что расизм и ксенофобия в США не являются прерогативой исключительно белого населения, как это пытаются представить сторонники спорной теории институционального или системного расизма и другие активисты.

Из доклада CSHE можно сделать вывод, что в США сегодня растет неприязнь между разными группами населения, и это даже дает основания сторонникам конспирологических теорий утверждать, что кто-то сознательно натравливает одних американцев на других, сказал NEWS.ru эксперт Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

У некоторой части американцев популярна так называемая replacement theory, теория замены. Она гласит, что существует некий тайный заговор с целью «извести» белое население США и заменить его представителями других рас. Эта теория густо замешана на ксенофобии того или иного рода, а по каким-то причинам ее сторонниками являются преимущественно республиканцы и им сочувствующие. Но, конечно, не одна эта теория ответственна за эпидемию взаимной ненависти американцев друг к другу. Этот вирус запущен и распространяется по причине обвального нарастания социально-экономических трудностей, которые в равной мере ощущают на себе и евреи, и афроамериканцы, и азиаты, и белые. Можно не сомневаться, что если бы социологи провели исследование, они бы обнаружили, например, рост неприязни рыжих к блондинам, лысых к волосатым и т. д. Когда все видят в соотечественниках конкурентов за сокращающиеся жизненные блага, найти виноватого проще простого.

Фото: shutterstock Рост ксенофобии ощущают не только евреи, но и другие нацменьшинства, а также представители ЛГБТ

Как и полагается пандемиям, вирус расовой и конфессиональной ненависти не остался в границах одних лишь Соединенных Штатов. В соседней Канаде, правительство которой десятилетиями рисует страну как мировой образец мультикультурализма, число конфликтов между представителями белого населения (оно в ряде городов Канады уже не составляет большинство) и выходцами из «разноцветных» стран тоже выросло за год на 27%.