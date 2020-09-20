NBC: задержан подозреваемый в попытке отравить Трампа

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Подозреваемый в попытке отравить президента США Дональда Трампа арестован, сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет NBC, этот человек был задержан при попытке попасть на территорию Соединённых Штатов из Канады. Об этом сообщил неназванный источник в федеральных правоохранительных органах США.

Информации о задержанном и его гражданстве пока нет.

О том, что американские спецслужбы перехватили предназначенный американскому президенту пакет с ядом рицином стало известно 19 сентября. Найденный яд никому не угрожает. Ведётся расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru ранее, по словам источника, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия.