NBC: задержан подозреваемый в попытке отравить Трампа

Подозреваемый в попытке отравить президента США Дональда Трампа арестован, сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.
Как уточняет NBC, этот человек был
Информации о задержанном и его гражданстве пока нет.
О том, что американские спецслужбы перехватили предназначенный американскому президенту пакет с ядом рицином стало известно 19 сентября. Найденный яд никому не угрожает. Ведётся расследование инцидента.
Как писал NEWS.ru ранее, по словам источника, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия.
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