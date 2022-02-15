NBC: США начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию по России

Американские сенаторы признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против России до предполагаемого «нападения» на Украину, сообщает телеканал NBC. Тем не менее они начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьёзных последствиях в случае атаки.

По данным телеканала, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес предложил своему коллеге, республиканцу Джиму Ришу, ещё один документ о санкциях. Однако, по словам Риша, ему потребуется время, чтобы оценить предложение демократа. Республиканец поддержал другие меры сената в отношении РФ, например, не имеющую обязательной силы резолюцию и возможное совместное заявление глав комитета и лидеров обеих партий.

Согласно сенаторам, у президента США Джо Байдена есть право ввести санкции против России на основе существующих законодательных актов.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.