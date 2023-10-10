NBC: США могут объединить помощь Израилю и Украине

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом рассматривает возможность объединить выделение помощи Израилю и Украине в один законопроект, заявил NBC со ссылкой на сотрудника администрации США. Таким образом конгресс может одобрить обе инициативы одновременно, отметил телеканал.

Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю, — сообщил источник.

По словам инсайдера, такие меры помогут преодолеть противодействие тех законодателей, которые выступают против выделения дополнительных средств Киеву. На фоне конфликта на Ближнем Востоке вопрос предоставления поддержки Израилю с меньшей вероятностью встретит сопротивление в конгрессе, заключил собеседник телеканала.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что первую партию помощи направили в Тель-Авив. На днях сообщат подробности о второй поставке.

Также Кирби подчеркнул, что палестино-израильский конфликт не заставит Вашингтон отречься от своих обязательств в отношении помощи Киеву. Власти США намерены помогать двум пострадавшим странам, заверил представитель Белого дома, и администрация президента США Джо Байдена планирует и дальше добиваться выделения средств для Киева.