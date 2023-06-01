NBC: Пентагон блокирует передачу МУС данных о «преступлениях России»

Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон препятствует передаче в Международный уголовный суд (МУС) данных о возможных «военных преступлениях России» на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на посла по особым поручениям Госдепартамента США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак. Предположительно, Пентагон опасается проблем для американских военных из-за сотрудничества с МУС.

В частности, Минобороны США считает, что взаимодействие с МУС может привести к расследованиям в отношении американских военнослужащих, которые дислоцируются в других странах. Ван Шаак выразила уверенность в том, что передача Гаагскому суду указанной информации не повлечет юридических рисков для войск США. Дипломат также пообещала бороться с любыми подобными попытками со стороны прокуроров.

Я не думаю, что мы вообще подрываем нашу способность надежно защищаться от любых обвинений, которые могут быть выдвинуты, — сказала она.

В марте МУС выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины».

В Кремле назвали этот неприемлемым. СКР в ответ заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану и трем судьям. МВД России, в свою очередь, объявило прокурора в розыск по статье УК РФ.