NBC News: Украина оказалась в замешательстве из-за задержки поставок F-16

Фото: U.S. Army

Власти Украины оказались в замешательстве из-за решения стран Запада отложить поставки американских истребителей F-16, сообщает NBC News со ссылкой на украинский источник. По данным телеканала, несмотря на это, в Киеве не решаются публично обсуждать такое решение союзников.

Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой. <...> Они не решаются публично обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются чувствительной темой, — говорится в материале.

Опрошенные телеканалом американские чиновники отметили, что при обучении украинских пилотов появилась проблема незнания ими английского языка, необходимого для изучения инструкций по эксплуатации F-16. Кроме этого, Украине нужно подготовить механиков и инженеров, а также на повестке все еще стоит вопрос, какое именно вооружение Запад будет поставлять для истребителей, отмечает издание.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что если в зоне СВО появятся американские F-16, то их ожидает та же участь, постигшая другую западную технику. По его словам, российские военные планомерно уничтожают авиацию ВСУ.