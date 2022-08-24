NBC News: США вложат деньги для Украины в разработку оружия NBC News: предназначенные Киеву деньги Вашингтон вложит в разработку собственного оружия

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Новый транш военной помощи США Киеву включает средства на оборудование, которое лишь разрабатывается. Его передача Украине может затянуться на «месяцы или годы», сообщает NBC News.

Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники, — подчеркнули на телеканале.

По его данным, об очередном пакете помощи Киеву на $3 млрд в Вашингтоне должны объявить 24 августа. Предполагается, что в него включат дроны и оружие с новыми возможностями.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа заявил: общий объём помощи Украине с начала спецоперации превысил сумму в $10 млрд. Он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву в размере $775 млн будут поставлены различные вооружения, включая снаряды и винтовки.