NBC: менее половины американцев одобряют политику Байдена

Телекомпания NBC опубликовала результаты опроса общественного мнения относительно нынешней политики администрации президента США. Согласно результатам исследования, менее половины американцев положительно оценивают проводимую Белым домом и его хозяином Джо Байденом политику в условиях возросшей напряжённости между Россией и Украиной.

Респондентам был задан вопрос, одобряют ли они политику Байдена по российско-украинскому конфликту. Положительно на этот вопрос ответил 41% опрошенных, 52% сообщили, что не одобряют политику президента США по этому вопросу.

Число американцев, заявивших, что у них «крайне мало уверенности» в том, что Байден способен разрешить этот кризис, составило 44%. Обратной точки зрения придерживаются 12% респондентов. Но подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей отказаться от российских нефти и нефтепродуктов.

Всего в США уровень поддержки Байдена населением составляет 40%. Это, по данным телеканала, является самым низким показателем с начала его президентского срока. О том, что не поддерживают проводимую демократом политику, заявили 55% опрошенных.

Ранее сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что заявления американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине ведут к огромным проблемам, которые власти США ранее всеми силами пытались избежать. Он отметил, что призыв к свержению правящего режима часто становится причиной эскалации напряжённости.