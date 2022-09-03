Названы три признака превращения США в банановую республику The American Thinker перечислил три признака превращения США в банановую республику

Фото: Janine Schmitz/photothek.de /Global look Press

США постепенно становятся банановой республикой — беззаконным обществом, в котором правят обезьяны, поделился обозреватель The American Thinker Джей Шурк. Журналист считает, что данное понятие прекрасно описывает современное американское общество: около 80% жителей Соединенных Штатов считают, что живут при двухуровневом правосудии, в котором для одних людей действует одно законодательство, для других — совсем иное.

Шурк также сослался на информацию социологических опросов, согласно которой рейтинг доверия Верховного суда США составил 25%. Около 23% доверяют действующему президенту Джо Байдену и лишь 7% граждан отдали голоса конгрессу.

Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике, — добавил автор.

Итак, первый признак того, что США становятся банановой республикой — это культ левых и «языковые манипуляции». Так Шурк обозначил современную риторику общественности левых взглядов, связанную с медициной и религией. По словам журналиста, в США леваки называют девочек «обладателями вульвы», аборты — «репродуктивным здоровьем», а христиан — фанатиками и экстремистами.

Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства, — отмечается в тексте статьи.

Вторым признаком стала избирательная законность и политические исследования. Автор материала вспомнил, как перед президентскими выборами 2016 года тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил об уголовной ответственности одного из кандидатов на президентский пост — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за хранение секретной переписки на незащищенных серверах. При этом, как отметил Шурк, «ни один здравомыслящий прокурор» не стал возбуждать против нее дело.

Третьим признаком превращения в банановую республику стало принуждение к согласию и зависимость общественности от правительства. Шурк обвинил американских властей в том, что они поработили население. Журналист призвал изобличать Белый дом в нелегитимности и продажности.

Когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, делайте банановый дайкири. Не упускайте ни единой возможности пройтись по тому, насколько продажна и нелегитимна засевшая в Вашингтоне мстительная обезьянья элита, — резюмирует обозреватель.

Ранее один из слушателей выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес Байдена во время его обращения в Филадельфии к нации, транслируемого по телевидению и в Сети. Мужчина оскорбил главу государства в тот момент, когда тот выступал с осуждением деятельности своего предшественника Дональда Трампа.