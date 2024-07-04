Названы три главные причины возможного начала гражданской войны в США Политолог Перенджиев: мигранты могут развязать гражданскую войну в США

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Сан-Диего, Калифорния, США: Пограничный патруль выбирает следующую группу мигрантов, которые будут доставлены в центр обработки

В США может начаться гражданская война по трем причинам, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru военный политолог уточнил, что одной из них являются нелегальные мигранты. По его словам, миграция разъедает американское общество.

Риски, безусловно, есть. Присутствует ряд факторов, которые могут спровоцировать гражданскую войну. Первый и главный фактор — это нелегальная миграция, которая разъедает американское общество и ведет к росту преступности. Это приводит к тому, что в разы все время снижается степень обеспечения безопасности граждан, — пояснил политолог.

Перенджиев отметил, что в некоторых штатах люди сами переходят к комендантскому часу и стараются не выходить на улицы в темное время суток. Он напомнил, что Техас на фоне миграционных проблем даже хотел отделиться от США. Другим фактором, способным привести к гражданской войне, являются социальные проблемы: нехватка рабочих мест и большое количество бездомных, подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, в США снижается качество медицины, образования и безопасность детей.

Раскол возможен потому, что граждане уже не доверяют федеральным властям. Самое интересное, что недоверие растет и между уровнями власти — федеральной и властью штатов, также между штатами и муниципальной властью. То есть среди всех трех уровней власти существует антагонизм. Еще одна проблема — наличие большого оружия у граждан, — заключил Перенджиев.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что при администрации Джо Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж. По его словам, Штаты уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной».