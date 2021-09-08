Названы шансы Трампа стать президентом США в 2024 году

Дональда Трампа нельзя скидывать со счетов в президентской гонке в США в 2024 году, так как у него большое число сторонников. Об этом «Экономике сегодня» рассказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Президентские амбиции у Трампа есть, а несерьёзное отношение к бывшему президенту США и недооценка его политического потенциала привели к тому, что он победил на выборах 2016 года, — отметил эксперт.

Сейчас в США ситуация складывается таким образом, что у Трампа есть сильная поддержка, в частности от праворадикальных избирателей. Является ли электорат политика большинством, покажет время, считает специалист.

По словам Шарикова, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Трамп президентом бы не стал. А вот в 2024-м многое будет зависеть от его команды, от того, что она придумает, чтобы привлечь избирателей.

Будущие выборы в США пока что достаточно трудно прогнозировать, однако определённые шансы на победу у Трампа есть, если он будет кандидатом от республиканцев, — сообщил эксперт.

Хотя часть республиканских политиков искренне недолюбливает бывшего президента, единого мнения по нему у них нет. Лишь в 2022 году пройдут промежуточные выборы, которые покажут расстановку сил, заключил Шариков.

Ранее стало известно, что на фоне ситуации в Афганистане Трамп мог бы одержать победу над нынешним главой Белого дома демократом Джо Байденом, если бы были проведены новые выборы. Такие результаты показал опрос, проведённый колледжем Эмерсон — частным университетом в Бостоне, штат Массачусетс.