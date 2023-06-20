Названы риски для пассажиров пропавшего у «Титаника» батискафа CNN: на пропавшем около «Титаника» батискафе может произойти взрыв

Фото: Alexei Nikolsky/Pool/Global Look Press

На пропавшем 19 июня у обломков «Титаника» батискафе может произойти взрыв из-за высокого давления, передает CNN. По данным американских журналистов, у батискафа может также отключиться подача электроэнергии, что приведет к неконтролируемым последствиям для находящихся в глубоководном аппарате людей.

Одним из основных рисков является отключение электроэнергии, которое могло привести к потере связи. У некоторых подводных аппаратов есть второй источник энергии на случай, если основная электрическая система выйдет из строя, но неясно, были ли у батискафа резервные источники питания, когда он пропал без вести, — сказал эксперт по подводным лодкам и доцент Университета Аделаиды Эрик Фузил.

Физил также отметил, что у экипажа еще есть опасность запутаться. По его словам, из-за сильных течений под водой и поля обломков «Титаника» на дне океана есть шанс, что подводный аппарат может оказаться в ловушке или его путь будет заблокирован.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. Известно, что на борту находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

Утром 20 июня один из туристов, находившихся на борту исследовательского батискафа, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо. Этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей.