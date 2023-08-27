Названы причины расстрела посетителей торгового центра во Флориде Три человека погибли в результате стрельбы на почве расовой ненависти в США

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Стрельба в торговом центре города Джксонвилл, штат Флорида, произошла на почве расовой ненависти, сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. По имеющимся данным в результате происшествия погибли три человека.

Три драгоценных жизни были потеряны из-за действий стрелявшего, — сказал шериф города Ти Кей Уолтерс.

Как отметили правоохранители, все погибшие были афроамериканцами. Сам стрелявший — белый мужчина возрастом около 20 лет. Он оставил перед нападением ряд записок расистского содержания.

Сообщается, что в торговый центр стрелок пришел со штурмовой винтовкой AR-1 и убил трех человек — двух мужчин и одну женщину. После этого нападавший покончил с собой. Правоохранители указывают, что он действовал в одиночку. В расследовании участвует ФБР.

Ранее стало известно, что несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 26 августа в торговом центре американского города Джэксонвилл. Число жертв и мотивы преступника не назывались.

Также сообщалось, что в американском город Юнионтаун, штат Огайо, была расстреляна семья из пяти человек, в том числе трое детей. По данным полиции, стрельбу открыл один из членов семьи.