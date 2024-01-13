Названы последствия ударов по Йемену для Украины Эксперт Меркурис: Запад не заметил удары ВКС по Украине из-за войны в Йемене

Фото: МО Украины

Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских Воздушно-космических сил (ВКС) по устранению стратегических объектов на Украине, заявил аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, это произошло из-за того, что США и Британия начали проводить бомбардировки в Йемене.

Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме, — считает эксперт.

Меркурис предупредил, что если война на Ближнем Востоке полностью поглотит внимание Вашингтона, американские лидеры могут быстро забыть о событиях в Киеве и о потребностях Украины.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко сказал, что Зеленский политически уже умер и ему пора это осознать. Депутат выразил уверенность, что другого президентского срока у Зеленского больше не будет.