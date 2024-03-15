NI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа

Фото: МО РФ

Российская армия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире, поэтому к заявлениям президента России Владимира Путина о возможности использования такого оружия следует отнестись со всей серьезностью, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу. При этом он уверен, что в случае атаки по территории США американские власти незамедлительно ответят тем же.

Журналист напомнил слова российского лидера о ядерной триаде. По его словам, речь идет о способности некоторых государств запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря, это создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй — ответный — удар в случае внезапного нападения.

Если бы Россия атаковала Соединенные Штаты с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, американские военные смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые безостановочно патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове, — объяснил Атламазоглу.

Тем не менее, по оценкам журналиста, Россия обладает примерно 5600 ядерными боеголовками «всех размеров и разрушительных сил». В арсенале ВС РФ более 300 межконтинентальных баллистических ракет и 11 подводных лодок с ядерным потенциалом, добавил он.

Ранее глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил, что использование российскими военными атомных подлодок типа «Северодвинск», оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляют угрозу для всей Северной Америки. По словам военного, под потенциальным ударом окажется большая часть объектов важной инфраструктуры на континенте.

В свою очередь Путин поручил кабмину изучить вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. На совещании с членами правительства глава государства подчеркнул, что этот аспект нужно проработать вплоть до финансирования.