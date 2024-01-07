Названы последствия для Украины в случае прекращения западной помощи WSJ: Украине без помощи Запада придется печатать деньги, либо снижать траты

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украина без поддержки стран Запада будет вынуждена сократить бюджетные расходы или начать печатать деньги для восполнения дефицита, что приведет к экономическим рискам, пишет газета The Wall Street Journal. Авторы материалы отмечают, что Украина находится в уязвимой ситуации из-за сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после выборов президента США в 2024 году.

Без поддержки Украине придется урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьезными рисками для ее экономики, — говорится в сообщении.

Газета также указывает на невозможность Киева с помощью инвестиций в собственные военные производственные мощности (ВПК) вывести его на один уровень с гораздо более масштабным российским ВПК.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву.

До этого представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется». При этом он уточнил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.