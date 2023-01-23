Названы неожиданные последствия ядерного оружия США Associated Press: работавшие с ядерным оружием ракетчики в США заболевают раком крови

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Высокая заболеваемость раком крови фиксируется среди американских ракетчиков, которые служили на военной базе Мальмстрем с ядерным оружием, пишет обозреватель Associated Press Тара Копп, ссылаясь на январский брифинг подполковника Космических сил США Дэниела Сибека. Заболевание, по имеющимся данным, диагностировали у девяти офицеров. Речь идет о неходжкинской лимфоме, передает Копп. Обозреватель подчеркивает, что один военный уже погиб.

Ракетчики спускаются на закрытых лифтах глубоко под землей в небольшой оперативный бункер, окруженный толстой стеной из бетона и стали. Иногда они остаются там на несколько дней, готовые повернуть ключи запуска по приказу президента, — описывает работу военных журналистка.

Как замечает Копп в своем материале, неходжкинская лимфома в США поражает в среднем 19 тысяч человек из 100. На базе Малмстрем при этом служат примерно 3,3 тысячи военных. Из них около 400 — ракетчики.

База располагается в штате Монтана. На ее территории находятся 150 шахт для пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Изначально указанное оружие предназначалось для сдерживания в условиях ядерной войны.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что планета Земля сможет восстановиться после ядерного конфликта, однако для этого понадобятся сотни тысяч лет. Он отметил, что на планете возникнет новый мир, но уже без людей. Эксперт также добавил, что из-за радиоактивного заражения организмы не смогут жить долго.