Названы лауреаты Пулитцеровской премии

https://static.news.ru/photo/3131ecf4-cb4e-11eb-b797-96000091f725_660.jpg Победитель в номинации за художественную фотографию - снимок Эмилио Моренатти Фото: Emilio Morenatti/AP Photo

В США названы победители Пулитцеровской премии. В этом году агентство Associated Press стало лауреатом в двух номинациях в области фотографии, а газета New Yor Times получила премию за освещение пандемии коронавируса, сообщается на сайте The Pulitzer Prize.

Главный фотограф Associated Press в Испании Эмилио Моренатти получил приз за художественную фотографию. Он запечатлел пожилую пару, обнимающуюся через пластиковую простыню. Ещё 10 фотографов агентства разделили награду за фотографии для новостей при освещении протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Кроме того, организаторы присудили специальную награду 18-летней девушке, которая засняла на камеру своего телефона убийство афроамериканца.

Лауреатом премии за журналистское расследование стало издание The Boston Globe. Оно раскрыло систематическую неспособность правительств штатов делиться информацией об опасных водителях грузовиков.

Премию за репортаж получили сотрудники The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute, расследовавших деятельность полицейских подразделений K-9. Также впервые награду получило издание BuzzFeed News — за репортаж об инфраструктуре, созданной правительством КНР для массового задержания мусульман.

Пулитцеровская премия — главная награда в области журналистики, вручаемая в США с 1917 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами разработчиков отечественных вакцин от коронавирусной инфекции из центров им. Гамалеи и Чумакова.