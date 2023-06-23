Стали известны подробности гибели людей на батискафе «Титан» в Атлантике CNN: пассажиры на борту батискафа «Титан» в Атлантике погибли безболезненно

Фото: Ocean Gate

Батискаф «Титан»

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого нашли в Атлантическом океане, погибли безболезненно, сообщила CNN бывший морской офицер, профессор Международного университета Флориды Эйлин Марти. По ее словам, подводный аппарат взорвался «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды. Эксперт также усомнилась, что поисковикам удастся обнаружить что-нибудь из человеческих тканей.

Все разрушилось бы еще до того, как люди осознали, что существует проблема. В конечном счете, это было безболезненно, — сказала доктор Эйлин Марти.

По мнению экспертов, тела погибших уже вряд ли смогут найти. Береговая охрана США при этом заявила, что продолжит поиски и сделает все возможное, но предупредила, что исследовать морское дно сложно. Помимо поиска погибших, дно также продолжат обследовать для установления обстоятельств, приведших к взрыву.

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Гендиректор Underwater Forensic Investigators Том Мэддокс, принимавший участие в экспедиции на «Титаник» в 2005 году, заявил, что обломки могут быть «слегка плавучими» и уноситься дальше океанскими течениями.

Ранее представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что после обнаружения обломков специалисты пришли к выводу, что судно подверглось «катастрофическому взрыву, направленному внутрь». Исследователь Дэвид Мирнс сообщал, что найденные обломки могут являться посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата.

В компании-операторе OceanGate заявили, что все пассажиры «Титана», пропавшие при погружении 19 июня, погибли. В состав экспедиции входили директор OceanGate Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.