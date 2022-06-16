Названо условие разрыва дипломатических отношений России и США Сенатор Цеков: Россия и США разорвут дипотношения в случае вооруженного столкновения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и США разорвут дипломатические отношения в случае вооруженного столкновения между двумя странами, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, жесткий диалог между Москвой и Вашингтоном уже начался, передает Lenta.ru.

Повлиять на разрыв отношений может прямой вооруженный конфликт между нашими странами. Надеемся, что они там образумятся, поймут, что многие проблемы, которые есть в мире, связаны с их агрессивной политикой, политикой, в которой они пытаются навязать свое видение практически всем странам мира, — подчеркнул Цеков.

Сенатор считает, что США «полностью подмяли» под себя европейские страны. Цеков добавил: Вашингтон уже много лет пытается командовать Москвой и указывать ей, что делать и как развиваться. По его мнению, хорошие отношения между странами завершились десятки лет назад.

У нас были хорошие отношения до окончания Второй мировой войны, а потом они все время ухудшались, потому что американцы претендовали на роль первого государства в мире, которое всем должно указывать. В какой-то период они просто сделали из нас основных врагов, — резюмировал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нормализация отношений между Россией и США возможна при одном условии — отказе Вашингтона от гегемонизма в мировых делах. По его словам, время для планирования следующих контактов между двумя странами настанет тогда, когда диалог между Россией и США будет выстроен на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.