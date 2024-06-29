Названо условие, при котором Байден откажется от выборов Axios: Байден выйдет из президентской гонки, если такое решение примет семья

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Глава Белого дома Джо Байден откажется от участия в президентских выборах, если такое решение примут родственники и друзья политика, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. При этом журналисты указали, что такое развитие событий маловероятно.

Они знают, что это (неудачные теледебаты с республиканцем Дональдом Трампом. — NEWS.ru) была катастрофа. Но они думают, что есть проблеск надежды, — отметил источник.

Также инсайдеры сказали, что в числе людей, которые могут повлиять на выход Байдена из президентской гонки, значатся его супруга Джилл, младшая сестра Валери и советник Тед Кауфман. Журналисты добавили, что этот круг лиц десятилетиями определяет все решения в жизни американского лидера.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. По данным СМИ, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства.

Среди претендентов на смену Байдену прозвучали имена вице-президента США Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Авторы Boomberg подчеркнули, что после дебатов Дональд Трамп стал основным кандидатом на президентское кресло, что, естественно, не устраивает противоборствующую демократическую сторону.