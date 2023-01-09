Названо слово, которым в СМИ США запретили называть конфликт на Украине CN: журналистам в США запретили называть конфликт на Украине спровоцированным

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Журналистам в США запрещено использовать одно слово при описании конфликта на Украине, рассказала автор издания Consortium News Кейтлин Джонстон. Обозреватель обратила внимание, что в американских СМИ регулярно характеризуют специальную военную операцию РФ как «неспровоцированную». Такое же наблюдение сделал публицист Ноам Хомский, подчеркнувший, что в СМИ США нельзя использовать эпитет «спровоцированный» в отношении конфликта. Как передает «ПолитРоссия», это связано с тем, что в Вашингтоне прекрасно знают, что именно Соединенные Штаты вынудили Россию пойти на этот шаг.

Прямо сейчас, если вы, уважаемый автор, хотите писать в ведущих журналах и говорить о действиях РФ на Украине, вы должны назвать их неспровоцированными, — привело издание слова Хомского.

Публицист сравнил нынешнюю ситуацию с временами, когда у ведущих музыкального телеканала MTV было правило как можно чаще называть Майкла Джексона «королем поп-музыки». Подобная политика сегодня соблюдается в отношении России, указано в статье.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар высказал мнение, что США должны прежде всего уделять внимание проблемам внутри страны, а не ситуации вокруг Украины. По словам Госара, у американцев «99 проблем, но Украина — не одна из них». Конгрессмен также рассказал, что во время поездок по штату Аризона ни один из его избирателей не заявил, что вопрос поддержки Киева должен быть приоритетным.