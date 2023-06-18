Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на протяжении более чем 20 лет успешно ликвидирует западные танки, говорится в статье американского журнала Military Watch. Авторы материала также отмечают в качестве примечательной особенности комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а тепловизоры «Корнета», как пишет MW, значительно превосходят возможности западных аналогов.
В статье говорится, что впервые поступившие на вооружение Российской армии в 1998 году «Корнеты» показывали высокую эффективность в борьбе с тяжелой техникой западных стран. ПТРК использовались разными странами против американских танков Abrams и бронемашин Bradley, а также израильских танков «Меркава» и немецких Leopard, уточняет издание.
Дневные и ночные тепловизионные прицелы ракетного комплекса с 12-кратным и 20-кратным увеличением значительно превосходят возможности конкурирующих западных аналогов, а прицеливание по лазерному лучу обеспечивает предельную точность, — говорится в тексте статьи.