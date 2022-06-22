Названо российское оружие, несущее угрозу прибрежным городам США Военный аналитик Сучио назвал российское оружие, несущее угрозу прибрежным городам США

Фото: Министерство обороны РФ

Российский подводный беспилотник «Посейдон» несёт серьёзную угрозу прибрежным городам США, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на военного аналитика Питера Сучио. Отмечается, что он оснащён атомной силовой установкой и ядерной боевой частью.

Россия широко рекламировала возможности этого оружия. <...> Даже если «Посейдон» и не вполне способен опустошить Британские острова, ВМС США всё равно рассматривают его как потенциально серьёзную угрозу, — считает Сучио.

Он добавил, что главная опасность российского оружия в способности нейтрализовать авианосные ударные группы: беспилотник можно использовать для борьбы с крупными военными кораблями, в том числе авианосцами. Кроме того, «Посейдон» способен уничтожать объекты инфраструктуры.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что российские атомные подводные лодки «Северодвинск» и «Смоленск» показали НАТО, кто хозяин в Арктике. Он объяснил, что учебные стрельбы с участием подлодок в Баренцевом море вызваны активизацией сил США и НАТО на арктическом направлении.

По словам эксперта, Северный флот готов противостоять любым угрозам со стороны НАТО. На включение в Альянс Швеции и Финляндии Россия будет отвечать усилением войск в арктической зоне, сообщил эксперт.