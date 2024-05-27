Названо новейшее оружие США для передачи Тайваню Политолог Перенджиев: США передадут Тайваню катера и ПВО для борьбы с Китаем

Фото: defense.gov

США могут передать Тайваню для борьбы с Китаем новейшие катера, как экипажные, так и безэкипажные, а также системы противовоздушной обороны, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что Вашингтон также может поставить Тайваню и береговые батареи для отражения десанта.

Я думаю, речь будет идти о военно-морском оружии. Катера, как экипажные, так и без экипажа. Возможно, поставят системы ПВО, береговые батареи и все, что нужно для отражения десанта, — пояснил политолог.

При этом он подчеркнул, что Украине США прекратили передавать слишком устаревшее оружие. По словам Перенджиева, раньше такие ситуации были допустимы, но в целом Запад поставлял ВСУ не совсем старое вооружение.

Слова по поводу передачи устаревшего оружия Украине не совсем соответствуют действительности. Раньше такое действительно было, но сейчас совсем устаревшие танки, средства артиллерии ВСУ не передают. Может быть, об устаревшем вооружении США говорят от своего имени, но в целом Запад поставляет не прям новейшее оружие, но точно не старое, — отметил политолог.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что учения китайской армии у берегов Тайваня показали незаинтересованность Пекина в получении контроля над островом мирным путем. По его словам, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.