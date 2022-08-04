Названо имя кандидата на должность пресс-секретаря Пентагона CNN: новым пресс-секретарем Пентагона планируется назначить генерала ВВС США Райдера

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новым пресс-секретарем Пентагона могут назначить бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера. Такое решение намерен принять министр обороны страны Ллойд Остин. Об этом стало известно CNN.

По данным телекомпании, ранее Райдер был пресс-секретарем Остина, когда последний занимал должность главы Центрального командования США в 2013–2016 годах. С 2017 по 2019 год Райдер являлся высокопоставленным представителем Комитета начальников штабов ВС США.

Как рассказали источники CNN, в ближайшее время Райдер будет оставаться действующим военнослужащим. В этой связи в Минобороны считают «потенциально деликатной» ситуацию, когда на вопросы журналистов о политике будет отвечать человек в военной форме. Тем не менее, подобное произойдет не впервые и Пентагон не оставит без внимания подобные вопросы СМИ, сообщает CNN.

В случае своего назначения, Райдер сменит на должности пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби, ранее назначенного на должность координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Ранее исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл заявил, что заявления министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине являются ложными. По словам Брессейла, Москва сообщает о ликвидации оружия, однако не приводит никаких доказательств.