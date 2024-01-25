Названо число сотрудников спецслужб США среди убитых на Украине американцев Клинцевич: на Украине могли погибнуть 50 сотрудников спецслужб США

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Среди убитых в ходе украинского конфликта американцев могли быть не только рядовые наемники, но и сотрудники спецслужб США, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он оценил заявления экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, который сообщил, что за время боевых действий на Украине были убиты не менее 400 граждан Соединенных Штатов. По мнению эксперта, среди них 50 человек могли быть сотрудниками спецслужб.

Если брать численность в 400 человек, то примерно 50 из них были кадровыми сотрудниками Пентагона, ЦРУ и других разведслужб, которые находились там под легендой наемников в качестве военных советников, аналитиков или разведчиков. Они работали с нашими военнопленными. Также они были задействованы в управлении, на сложных технических средствах связи. Например, РСЗО HIMARS, уверен, имеет либо полный экипаж, либо одного представителя США, — пояснил Клинцевич.

Эксперт отметил, что США стараются не афишировать факт присутствия своих военных в зоне украинского конфликта — как и в районах боевых действий на территории других государств. Однако, утверждает Клинцевич, американские бойцы есть везде.

Наемники из многих стран путешествуют по всему миру, зарабатывая деньги. Основоположниками частных военных компаний были американцы. Конфликт на Украине не стал исключением для такой категории людей, — подчеркнул он.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что за время конфликта на Украине не погиб ни один гражданин США. Экс-советник Пентагона назвал это утверждение ложью, обвинив власти Штатов в попытках скрыть участие западных наемников в боевых действиях.

Госдума РФ 24 января обратилась к парламенту Франции в связи с прибытием в зону проведения СВО наемников из Франции. В своем послании российские парламентарии выразили сожаление из-за того, что Париж, некогда выступавший за разрядку отношений между Западом и Россией, поддерживает Киев.