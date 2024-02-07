Названо число просмотров видео Карлсона об анонсе интервью с Путиным Анонс грядущего интервью Карлсона с Путиным посмотрело свыше 51 млн человек

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS

Такер Карлсон

Видео американского журналиста Такера Карлсона, на котором он, будучи в Москве, анонсирует интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало более 51 млн просмотров в социальной сети Twitter (X). Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 млн, а уже через два часа этот показатель подскочил до 20 млн.

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X).

Позднее 6 февраля журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.

Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Журналист назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.