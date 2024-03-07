Названо число нелегалов, попавших в страну при Байдене Спикер Джонсон: 15 миллионов мигрантов пересекли границу США при Байдене

Фото: Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество нелегалов, которые проникли на американскую территорию с начала вступления на пост президента США Джо Байдена, может достигать 15 миллионов человек, рассказал спикер палаты представителей Майк Джонсон на брифинге для журналистов. Из-за этого, по его словам, на улицах растет число преступников-мигрантов.

Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад, — уточнил спикер нижней палаты конгресса.

На данный момент в американских городах числится свыше 600 тысяч преступников-нелегалов, которые нападают на граждан США. Ситуацию Джонсон охарактеризовал словами «кризис», «катастрофа» и «упадок».

Ранее стало известно, что жители Браунсвилла в Техасе выразили недовольство в связи с запоздалым решением президента Джо Байдена посетить границу. В настоящий момент, по их словам, пересечения границы немного снизились, проходит фестиваль, в честь которого город был убран, все «выглядит мило», но это не соответствует действительности.

До этого журналист Томи Ларен написала, что гражданам США не следует ехать в Техас, чтобы помочь решить вопрос с мигрантами, потому что велик риск попасть в ловушку властей. По ее мнению, администрация Байдена попытается «устроить шестое января» — день, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, после чего подверглись массовому аресту.