Названо число американцев, недовольных миграционной политикой Байдена WSJ: 65% американцев не одобряют подход Байдена к защите границ от мигрантов

65% американских избирателей недовольны тем, что делает президент США Джо Байден для защиты границ страны от наплыва мигрантов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты своего опроса. В поддержку действующего главы государства выступают 30% респондентов. 5% не смогли дать ответ.

Также 68% участников опроса отметили, что их не устраивает уровень инфляции в стране. Половина опрошенных заявили, что они недовольны своим финансовым состоянием за прошлый год.

Исходя из этих результатов, обозреватели издания делают вывод, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп останется в более сильной позиции в предполагаемом «реванше» 2024 года. Авторы опроса полагают, что вопрос иммиграции теперь является главным в предвыборной гонке.

До этого предприниматель Илон Маск обвинил президента Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему. Ранее Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.