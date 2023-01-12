Названа возможная причина сбоя в системе авиауправления США Повреждение одного из файлов могло стать причиной сбоя в системе авиауправления США

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Глобальный сбой и нарушения авиасообщения в США в среду, 11 января, вызвало, предположительно, повреждение файла в компьютерной системе Федерального авиационного управления (ФАУ) страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в настоящий момент нет никаких указаний на то, что причиной сбоя могла стать кибератака.

Мы продолжаем тщательное расследование по установлению первопричины сбоя в системе уведомлений об авиасообщении (NOTAM). Предварительный анализ связывает сбой с поврежденным файлом базы данных, — говорится в сообщении.

По информации телекомпании NBC, которая ссылается на представителя американской администрации, поврежденный файл повлиял как на основную, так и на резервную систему ФАУ. При этом министр транспорта страны Пит Буттеджадж сообщил, что затронутая неполадками система безопасности полностью восстановлена.

Как сообщает портал flightaware.com, 11 января в США были задержаны 9,6 тысячи внутренних и международных рейсов, еще 1,3 тысячи вылетов были отменены.

Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.

Reuters сообщает, что президент США Джо Байден поручил Министерству транспорта провести расследование технического сбоя и добавил, что причина его остается неизвестной. На вопрос журналистов, связан ли сбой с вмешательством хакеров в систему безопасности, Байден ответил: «Мы не знаем».