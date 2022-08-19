Названа возможная причина обысков у Трампа Fox News связал обыски в доме Трампа с обвинениями в его сговоре с Россией

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Журналисты телеканала Fox News связали обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа с обвинениями в его сговоре с Россией. Обозреватель Шон Хэннити уточнил, что в поместье бывшего американского лидера работали те же агенты ФБР, которые расследовали возможные связи политика с Москвой. По его словам, ордер на обыск жилища выдал судья, который ненавидит Трампа.

Те же антитрамповские агенты ФБР, базирующиеся в Вашингтоне, — то же самое подразделение, которое проводило охоту на ведьм по сговору с Россией, — только что совершили налет на личный дом президента, — заявил Хэннити.

Он назвал действия ФБР коррумпированными и заявил, что это злоупотребление властью. По его словам, действующий президент США Джо Байден, по некоторым данным, знал в деталях, что происходит вокруг Трампа.

В начале августа на вилле Трампа в Палм-Бич во Флориде ФБР провело обыск, в котором участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома.

Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. В итоге агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Также было вывезено около 20 коробок с вещами и папки с фотографиями.