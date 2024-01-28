Названа возможная дата выхода новых iPad и MacBook MacRumors: новые модели iPad и MacBook могут выйти в конце марта 2024 года

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air от компании Apple могут выйти в конце марта 2024 года, сообщило издание MacRumors со ссылкой на корреспондента и инсайдера Bloomberg Марка Гурмана. Линейка iPad Air, предварительно, получит 12,9-дюймовый дисплей и чипы Apple M2 для более высокой производительности.

Следующие модели iPad Pro станут первыми в своей линейке с OLED-дисплеями. Эта технология позволяет установить на гаджетах повышенную яркость, более высокий коэффициент контрастности и яркие цвета, а также более низкое энергопотребление.

Ключевой особенностью MacBook Air станет новейший чип Apple M3. Благодаря этому ноутбуки получат усовершенствованную графику в играх, в том числе более точное освещение, отражение и тени. Серьезных изменений в дизайне MacBook Air не ожидается.

Ранее сообщалось, что разработчики iPhone 16 Pro увеличат объем встроенной памяти до двух терабайтов, однако скорость обработки данных станет ниже. По мнению экспертов, таким образом Apple решила сэкономить, перейдя с нынешнего стандарта накопителя TLC на QLC. При этом уже вышедшие модели iPhone имеют максимум один терабайт встроенной памяти.