Названа «священная» миссия НАТО в понимании Байдена Asia Times: Байден добивается крупномасштабной войны для сохранения статуса НАТО

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Джо Байден

Цель США в украинском конфликте — получение крупномасштабной войны с участием стран НАТО, предполагает журналист Брэндона Вайхерта в материале для Asia Times. По его словам, альянс не предпринимает тех шагов, которые способствовали бы наступлению мира на Украине, а напротив подталкивает конфликт к разрастанию и включению в НАТО новых членов.

Если президент Байден считает, что у НАТО есть некая «священная» миссия, то это крупномасштабная война. В том числе война с применением ядерного оружия. Для него это единственный путь вперед. Ведь Россия — отступник в этой новой постмодернистской религии. Если бы разумные государственные деятели сели за большой красивый стол и вели переговоры, как и положено великим лидерам, неверие западных лидеров запятнало бы божественную миссию НАТО [о расширении альянса] после окончания холодной войны, — пишет Вайхерт.

Журналист полагает, что в представлении президента России Владимира Путина расширение НАТО на Украину было средством, которое Вашингтон будет использовать, чтобы свергнуть его и «разнести Россию на миллион кусочков». Свои подозрения в отношении США Путин подтвердил после «оранжевой революции» в Киеве 2004 года, полагает Вайхерт.

Ранее бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс заявил, что искомой причиной нынешнего военного конфликта на Украине стали события 2008 года. Тогда на саммите НАТО в Бухаресте было подтверждено, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО.