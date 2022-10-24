Названа суть противоречий в целях США и Украины Экс-чиновник Белого дома Бьюкенен: цели Вашингтона и Киева в конфликте на Украине отличимы

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Бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен заявил, что цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте принципиально разные. В статье, опубликованной The American Conservative, он назвал целью США быть не втянутыми в войну с Россией, для Киева же важно возвращение Крыма и Донбасса.

Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией, — считает Бьюкенен.

При этом Украина не является членом НАТО, но в ее конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса, уверен автор публикации, США оказались основным финансистом и «оружейником» Киева. Из-за этого жизненный интерес Вашингтона может вступить в противоречие с целями Киева. Поэтому дальнейшая поддержка Вашингтоном Украины все дальше уводит его от достижения своих целей, подчеркнул Бьюкенен.