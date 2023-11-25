Названа сумма, в которую обойдется Twitter (Х) комментарий Илона Маска NYT: Twitter (Х) может лишиться до $75 млн из-за проблем с рекламодателями

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть Twitter (X) может потерять до $75 млн дохода от рекламы к концу года, пишет газета The New York Times (NYT). Это связано с недовольством крупных компаний высказываниями Илона Маска о евреях и ближневосточном конфликте.

Внутренняя документация соцсети указывает, что компании Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие, либо уже приостановили размещение рекламы, либо планируют это сделать. Среди 100 брендов, полностью приостановивших рекламу, и еще десятков находящихся в зоне риска, есть технологические гиганты, ресторанные сети и политические кампании.

Скандал произошел после того, как Маск оставил комментарий под публикацией одного из пользователей. Тот заявил, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Бизнесмен в ответ написал, что это утверждение соответствует истине. После этого представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма и назвал публикацию «отвратительной лжи» неприемлемой.

Сам Маск пригрозил, что Twitter (X) подаст «термоядерный» иск против всех компаний и СМИ, которые критиковали социальную сеть на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца. По его словам, иск будет открыт 20 ноября «за долю секунды».