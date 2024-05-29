Названа сумма, которую Белый дом хочет выпросить для Молдавии Блинкен: Белый дом запросит у Конгресса США $50 млн для властей Молдавии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Джо Байдена будет запрашивать у конгресса страны дополнительные $50 млн для предоставления Молдавии, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Кишиневе. По его словам, эти средства предназначены в том числе для сопротивления «российскому вмешательству», передает РИА Новости.

Сегодня я объявляю, что мы будем работать с нашим конгрессом над выделением дополнительных $50 млн для продолжения этой работы — от реформирования энергетического и сельскохозяйственного секторов до борьбы с дезинформацией, — сказал Блинкен.

Он добавил, что указанная сумма должна помочь молдавским гражданам также «провести свободные и справедливые выборы, продолжать движение в Евросоюз». Стоит отметить, что РФ отрицает любые обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе Молдавии.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявляла, что визит Энтони Блинкена в Молдавию вызван страхом, что президент страны Майя Санду может проиграть выборы главы государства. По ее словам, если бы выборы прошли в ближайшее время, действующий молдавский лидер набрала бы только 18% голосов. По ее мнению, падение популярности Санду связано со стремительной милитаризацией, постоянными учениями НАТО в республике, напряженными отношениями с Приднестровьем и Гагаузией, а также осквернением памятников героям Великой Отечественной войны.