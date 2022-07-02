Названа страна, в которой США могут столкнуться с Россией Newsweek: для избежания войны с Россией США следует вывести войска из Сирии

Фото: Samir Abed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алеппо, Сирия

США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии, поскольку в зоне боевых операций у стран слишком близкий контакт. Риски такой войны увеличивают кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между сторонами, сообщает обозреватель Бонни Кристиан в статье для Newsweek.

Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир, — подчеркнула журналист.

Она уточнила, что в Сирии армии обеих стран открыто не враждуют, однако действуют в непосредственной близости друг от друга, порой на стороне противоборствующих сил. Любая оплошность или недопонимание в подобной ситуации может стать зажжённым фитилём для бочки с порохом, считает Кристиан.

Устранить риск можно, если Вашингтон выберет более безопасную и разумную политику, а также, по мнению обозревателя, если США полностью выведут свои силы из арабской республики.

Ранее стало известно, что Турция абсолютно готова к проведению новой военной операции на Севере Сирии. Она может начать её в любой момент. Об этом сообщил официальный представитель президента страны Эрдогана Ибрагим Калын. При этом он подчеркнул, что вопрос не касается территориальной деятельности САР.