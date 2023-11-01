Названа «самая жирная и медленная» армия в мире Журналист Моррис назвал американских солдат «самыми жирными» в мире

Фото: Army Sgt. Tara Fajardo Arteaga, Army National Guard/Defense.gov

Американские солдаты не смогут противостоять российской армии, так как растеряли свою физическую форму, заявил ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис на своем YouTube-канале. По его словам, сейчас Вооруженные силы США можно назвать самыми жирными и медленными в мире.

Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А, нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире, — заявил Моррис.

Свыше 70% американцев не могут поступить на военную службу из-за ожирения, добавил он. Кроме того, препятствиями являются наличие судимости, наркозависимости или отсутствие необходимого образования.

США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме? — добавила коллега журналиста Натали Моррис.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американская армия имеет очень слабый кадровый резерв, из-за чего уже сейчас в Вооруженных силах наблюдается истощение. ВС, существовавших в 1991 году, уже давно нет, добавил он. Сейчас США не способны вести крупномасштабную войну, весь боевой потенциал был истрачен в бессмысленных оккупационных конфликтах, считает эксперт.