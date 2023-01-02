Названа самая опасная военная угроза для США Бывший офицер ВВС США Орр назвал ЭМИ-атаку главной опасностью для страны

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Электромагнитный удар по Соединенным Штатам является самой главной опасностью для страны, заявил офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр. По его словам, волна, которая может быть вызвана при взрыве термоядерного оружия, способна повредить и даже уничтожить энергосистему страны, а также любые электронные устройства, пишет 19FortyFive.

Успешный удар ЭМИ по США был бы катастрофой за гранью измерения или понимания, по сути, открывающей «Конец света, каким мы его знаем». Тем не менее администрация Байдена ничего не может с этим поделать. <...> Все, от вашего iPhone до вашего ноутбука и электронных систем впрыска топлива в вашем автомобиле после карбюраторной эпохи, до ваших систем отопления и кондиционирования воздуха может быть полностью поджарено, — сказал Орр.

По его словам, Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможности нанесения ЭМИ-ударов по Америке в рамках своих военных планов. При этом бывший офицер утверждает, что с момента избрания президент США Джо Байден так и не предпринял никаких действий для защиты от потенциальной атаки.

Ранее китайская газета Baijiahao писала, что Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь идет об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в состоянии. В публикации отмечается, что АПЛ «Борей» способна погружаться на глубину в 450 м. По этому и ряду других показателей она превосходит американскую субмарину «Огайо». Межконтинентальные ракеты, которыми вооружен «Борей», способны с легкостью преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех. Кроме того, они могут изменять свою траекторию в полете. Мощь этих ракет способна уничтожить любой город США.