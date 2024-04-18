Названа российская подводная лодка, приводящая в ужас ВМС США TNI: российские «Оскары» пугают ВМС США

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Атомная подводная лодка К-266 «Орел» проекта 949А «Антей»

Военно-морские силы США до сих пор пугают разработанные еще в 1980-х годах российские атомные подводные лодки, сообщает The National Interest. Речь о проектах 949 «Гранит» и 949А «Антей», которые по классификации НАТО называются Oscar-I и Oscar-II. Как уточняется в публикации, часть подлодок класса Oscar-II Россия модернизирует и они смогут нести современные ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Оба «Оскара» были разработаны для нанесения ударов по боевым группам авианосцев НАТО с использованием противокорабельных ракет большой дальности П-700 «Гранит», — объясняется в материале.

Ранее аналитик Влад Шлепченко рассказал, что страны НАТО серьезно обеспокоились новостью о том, что уже летом Россия введет в строй атомную подводную лодку проекта АС-31, более известную под шутливым названием «Лошарик». Он отметил, что, хотя АС-31 и не несет на борту оружие, этот глубоководный аппарат способен работать с объектами на дне океана и противостоять планам Альянса по обострению «коммуникационных подводных войн».

В свою очередь исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны» пугает Европу заместитель командующего объединенным командованием военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр. По его мнению, Москва может стремиться нарушить работу кабелей и трубопроводов.