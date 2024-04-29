Названа причина пропалестинских настроений среди студентов в США Марков: молодежь США за Палестину из-за сочувствия к угнетенным и «левым»

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Политолог Сергей Марков рассказал в беседе с NEWS.ru, почему среди американских студентов набирают обороты пропалестинские настроения. По его словам, палестинцы считаются «левыми», а израильтяне — «правыми». Среди молодежи США и Европы, отметил эксперт, сильны левые настроения.

Во-первых, у власти почти везде правые. Даже Демпартия США, хотя считается левой, сами левые выступают против нее. Это связано с политикой неоконов — неоконсерваторов, начиная с Тэтчер и Рейгана, когда, как говорится, миллиардеры победили, а кейнсианство, отстаивавшее уважение к массам, уважение прав человека, которое пришло на смену фашизму, проиграло, — сказал Марков.

Политолог добавил, что 1980–1990-е ознаменовали приход к власти неолибералов, которые считали, что власть должна быть у самых сильных, что не нужно ограничивать конкуренцию, чтобы обеспечить экономический рост. По словам эксперта, везде демонтировали социальные системы, образовалась пропасть между бедными и богатыми.

Поэтому левые даже в США поддержали Палестину. Студенты считают палестинцев угнетенным народом. Плюс молодежь — она же всегда идет против господствующего поколения, ищет формы, через что свое несогласие выразить, — заключил Марков.

Ранее пропалестинские активисты 4 марта набросились с претензиями на члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в Нью-Йорке. Конгрессвумен со своим партнером выходила из кинотеатра, когда активисты начали снимать ее на видео и требовать назвать бомбардировки Газы Израилем «геноцидом».