Названа причина, почему США не смогут передать Украине российские активы WP: США не смогут передать Украине замороженные активы России без одобрения ЕС

Фото: U.S. Army/James K. McCann/Global Look Press

Американская администрация планирует использовать замороженные российские активы на Западе для помощи Украине, но этот план сталкивается с сопротивлением со стороны некоторых европейских стран, написал автор The Washington Post Джош Рогин, По его мнению, Белый дом не сможет осуществить этот план без поддержки европейцев.

Администрация Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины. За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, проводит широкую дипломатическую работу и одновременно ведет консультации с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах, — заявил Джош Рогин.

Он также отметил, что администрация Байдена активно ведет дипломатические переговоры с Группой семи и призывает страны-члены определиться по этому вопросу к концу февраля. Некоторые сотрудники администрации США признались ему, что без европейской поддержки план не сработает.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза изучают возможность лишить Венгрию права голоса для заключения соглашения о финансовой помощи Украине. При этом многие европейские лидеры настороженно относятся к этой идее. Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану хотят показать «настоящую цену» изоляции внутри Евросоюза, чтобы он изменил свое мнение относительно поддержки Киева.