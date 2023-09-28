Названа основная проблема для танков Abrams на Украине Insider: российские дроны и мины станут проблемой для танков Abrams на Украине

Фото: МО Украины

Дроны и мины ВС РФ могут стать основным препятствием для применения американских танков Abrams на Украине, сообщает Business Insider. Кроме того, украинские военные могут не справиться с обслуживанием поставляемой Западом военной техники из-за ее сложного устройства, отмечает издание.

Необезвреженные мины могут стать для них проблемой, как и для любой бронетехники. Abrams тут не являются исключением, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что броня американских Abrams уязвима для российских беспилотников, так как распределена неравномерно.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ухудшение погодных условий может повлиять на использование Вооруженными силами Украины танков Abrams, переданных Киеву Пентагоном. Он добавил, что украинским военным придется планировать боевые действия исходя из сложившихся обстоятельств.

До этого чиновники на Украине признали, что поставки танков Abrams, скорее всего, не изменят существенно ситуацию на поле боя. Пентагон прежде часто предупреждал о том, что поступление западной военной техники не повлияет на ход боевых действий в пользу ВСУ из-за сложного характера конфликта.

При этом в США рассчитывают, что само наличие танков Abrams на Украине станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими машинами на вооружении Киев сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, добавили в ведомстве.