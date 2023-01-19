Названа ошибка Байдена, увеличившая доходы России The Washington Times: ошибка президента США Байдена позволила России увеличить доходы

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Россия смогла воспользоваться ошибкой президента США Джо Байдена и нарастила доходы от продажи угля, нефти и газа, пишет в The Washington Times бывший сотрудник американского конгресса Дон Риттер. Промах американского лидера в его энергетической политике: у Вашингтона нет альтернативных предложений для мирового рынка энергетических ресурсов, поэтому у Москвы нет конкурентов.

Несмотря на частично введенное эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов для России, чем в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется рост доходов еще на одну треть, — написал автор.

Ранее депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро в письме на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше написала, что антироссийские санкции сильно ограничивают самих французов из-за «взрывного» роста цен на энергоносители. Парламентарий отметила, что стране приходится покупать сланцевый газ у США по «запредельным» ценам, которые существенно выше стоимости российского СПГ. Она отметила, что во Франции была остановлена работа 32 из 56 АЭС, из-за чего страна впервые за 42 года стала импортером электроэнергии, пишет Lenta.ru.